Медведев: давайте подготовим новую Энергетическую хартию

Россия планирует представить на апрельском саммите стран «Большой двадцатки» в Лондоне предложения по новой Энергетической хартии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в интервью испанским СМИ.

«Я сейчас дал поручение, и наше правительство, а также наши крупнейшие компании готовят предложения по новой Энергетической хартии. Как и обещал, я обязательно привезу её и отдам нашим партнёрам, может быть, в Лондоне (в апреле запланирован саммит "двадцатки"), а может быть, в Италии (летом запланирован саммит «Большой восьмерки»), но надеюсь, что в Лондоне. Мне кажется, это будет вкладом России, дополнительным вкладом России в обеспечение европейской энергетической безопасности», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он убежден, что существующие нормативно-правовые акты в энергетической сфере неэффективны.

«У нас есть соглашения с украинскими друзьями, которые периодически украинскими же партнёрами и нарушаются. И есть Энергетическая хартия, которая рядом стран ратифицирована, а рядом стран подписана, но не ратифицирована как Российской Федерацией или вообще не подписана. Это означает, что этот вопрос пока юридического оформления не получил», - сказал Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что впервые выступил с этой инициативой в ходе московской энергетической конференции в период этого газового конфликта.

«Давайте подготовим новую Энергетическую хартию или новую версию Энергетической хартии. Но какую? Она не должна быть односторонне направлена в пользу потребителей. Да, потребитель – уязвимая сторона, но иногда нужно думать и о производителях, и о транзитных государствах, иначе невозможно договориться. А та хартия, которая действует сегодня, она всё-таки в значительной мере подчинена интересам потребителя», - отметил он.