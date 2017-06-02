Яценюк: Решение Стокгольмского арбитража – это крупнейшее поражение политической компании, которой руководит лично Путин

«Это самое крупное поражение российской монополии, а точнее – политической компании, которой руководит лично Путин», - подчеркнул лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью журналистам в пятницу, 2 июня.

Он подчеркнул, что российская война против Украины началась «после того, как Россия начала применять газовое оружие»: «Это была первая война, которую Россия объявила независимой Украине. Каждый год украинское руководство, премьеры и президенты ползли на коленях в Москву, чтобы получить цену на газ, которая является более-менее приемлемой для Украины».

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«Все это закончилось тем, что был подписан самый невыгодный контракт за историю Украины, и средневзвешенная цена на газ в этом контракте была $500», - напомнил лидер «Народного фронта».

«Виктор Янукович пошел еще дальше, чем все его предшественники, - он сдал украинскую территорию, разрешил российской армии дислоцироваться на территории Автономной Республики Крым, что стало фактически залогом для дальнейшей военной интервенции в Украину. Сделал он это для того, чтобы получить так называемых пресловутых $100 скидки по газовому контракту, который был подписан премьером Тимошенко в 2009 году», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что с 2014 года политика украинской власти «была очень четкая и жесткая: «Как премьер-министр я заявил, что мы идем в суд против российского «Газпрома». И тогда с вновь назначенным командой и руководством НАК «Нафтогаз Украины» и персонально его председателем Андреем Коболевым мы начали готовить юридическое дело против российского «Газпрома».

«Мы искали лучших адвокатов, и мы их нашли. Мы собирали лучшую доказательную базу для того, чтобы российский «Газпром» в судебном порядке был признан тем, который нарушает наши национальные интересы и основные принципы Третьего энергетического пакета в Европе», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«После того, как мы потянули российский «Газпром» в суд, были разные мнения, кто-то был скептичен... А я был убежден, что мы с командой «Нафтогаза» докажем свою позицию и докажем всему миру, что российский «Газпром» - это не просто энергетическая компания, это политическая компания, которая использует свое влияние, чтобы в том числе лишить Украину части своего суверенитета и независимости через невероятные цены и через ужасные, грабительские условия этого контракта», - подчеркнул он.

В результате этого контракта, подчеркнул лидер «Народного фронта», Украина должна была заплатить российскому «Газпрому» $47 млрд: «Это цифра, которая равна почти двум государственным бюджетам Украины».

«Украина должна была платить нерыночную цену в пользу российского «Газпрома», а также ограничена в своем законном и суверенном праве перепродавать российский газ любым компаниям, в том числе европейским партнерам», - напомнил он.

Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина не будет платить российскому «Газпрому» $47 млрд, подчеркнул Арсений Яценюк: «Порядок установления цены, который был предусмотрен в контракте 2009 года, признан нерыночным. Формула, которая была записана российским «Газпромом» в контракте с Украиной, признана нерыночной. Формирование цены должно происходить так, как мы и закупаем газ в течение последних трех лет. Это цена европейского хаба. Какая цена в Европе – такая цена должна быть и в Украине».

Кроме того, по решению суда, Украина имеет право на перепродажу газа, который она приобретает в Российской Федерации, любым другим компаниям.

Лидер «Народного фронта» также подчеркнул, что благодаря усилиям последних трех лет, объемы потребления природного газа в Украине сокращены на 30%: «Это миллиарды долларов, которые должны были идти на пользу российского «Газпрома», российской власти и в том числе – русского войска. Эти средства остались в украинском бюджете и не прилипли к рукам Фирташа, Левочкина, Януковича и других лиц, которые были задействованы в крупнейшей коррупции в Украине, ведь энергетическая коррупция – это была коррупция номер один».

Он также напомнил, что более тысячи дней назад он на посту Главы Правительства вместе с премьер-министром Словакии дал старт реверсном потока газа: «Сегодня общий объем потребления газа по импорту – это исключительно из реверсного потока. Свыше 550 дней Украина не покупает российский газ».

«Хочу поздравить каждого украинца и всю нашу страну с историческим решением - с восстановлением справедливости. Украина доказала всем – мы сильное государство. Когда мы заявили о том, что Россия больше не будет использовать газовое оружие – это была не просто заявление. Это была кропотливая и тяжелая работа. И мы победили. Убежден, что и любую другую войну с Россией мы так же выиграем», - сказал Арсений Яценюк.