Яценюк считает главной целью Украины членство в НАТО

«Главная цель моей страны - стать членом НАТО. Сегодня украинская армия защищает не только территориальную целостность Украины - мы защищаем границы стран-членов НАТО», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью телеканалу CBC в ходе рабочего визита в Канаду, передает пресс-служба "Народный фронт".

«Ожидаю, что вопрос Украины будет поднят на саммите Большой семерки, и мы уповаем на ваше правительство, вашего премьер-министра, министра иностранных дел в поддержке украинского народа», - добавил он.

Яценюк подчеркнул, что «Россия постоянно обвиняет НАТО в том, что оно практически несет угрозу России». «Но угроза свободному миру - это Российская Федерация. Они незаконно аннексировали Крым, направили свои войска в Донецк и Луганск в моей стране. И президент Путин совершил международное преступление», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Отвечая на вопрос журналиста, какой месседж от премьер-министра Канады Украина хотела бы услышать на саммите НАТО, Арсений Яценюк сказал: «Основной месседж - что Россия несет угрозу свободному миру, странам-членам НАТО и прежде всего моей стране».

«Они вторглись в Грузию, и мир был глух к словам президента Путина. Честно говоря, после 2008-го мы не вынесли никаких уроков - что Путин пойдет дальше и дальше. Единственный язык, который он понимает, - это язык силы. Язык единства и соблюдения своих принципов. Принципов демократии, прав и свобод», - отметил лидер «Народного фронта».

Яценюк выразил уверенность, что Украина достигнет своей цели и станет членом Нато: «Мы очень реалистичны. Это не произойдет сегодня, или завтра утром, или во время следующего саммита НАТО. Но это точно произойдет».

«Кто-то может сказать, что мы выдаем желаемое за действительное. Но напомню, что когда президент Рейган сказал «снесите эту стену», эту стену реально снесли. Никто не верил, что балтийские страны станут членами НАТО, но это произошло. Никто не верил, что Польша станет членом ЕС - и это произошло. И я ценю роль Канады и вашего правительства. И опять-таки, надеюсь, что ваше правительство поднимет украинский вопрос, и оно будет на радарах НАТО и Большой восьмерки», - добавил он.

Лидер «Народного фронта» высоко оценил четкую позицию правительства Канады в вопросе необходимости восстановления территориальной целостности Украины, а также поблагодарил за поддержку в процессе учений украинских военных.

«Что необходимо украинской армии, чтобы стать более эффективной и чтобы украинская армия могла больше взаимодействовать с армиями стран-членов НАТО? Оборонительное оружие и тренировочная миссия, которая была основана вашим правительством несколько лет назад... Мы выражаем признательность вашим мужчинам и женщинам в униформах, которые тренируют украинских солдат», - сказал он.

В то же время Арсений Яценюк выразил надежду, что соответствующая военная тренировочная миссия будет продлена: «Мы опираемся на вашу поддержку, и мы ее получаем. Мы ожидаем, что эта миссия будет продолжена и даже расширена».