Литвин хочет новый закон о выборах на случай, если «улица заставит»

До конца марта можно принять закон о проведении выборов в Верховную Раду Украины по открытым спискам, если будет поддержка фракций БЮТ и Партии регионов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в прямом эфире программы "Свобода" на телеканале “Интер”.

По его словам, “ключевая политическая ответственность за то, чтобы мы приняли новую избирательную систему относительно выборов в ВР и местные советы лежит на двух наибольших политических силах - БЮТ и ПР”.

В.ЛИТВИН отметил, что должна быть изменена избирательная система, чтобы “люди знали за кого они голосуют и с кого им спрашивать”.

Он отметил, что в случае, когда “улица заставит идти на досрочные выборы”, то должен быть уже принят закон об открытых списках. “Необходимо принять закон, а после того, если не будет способна власть адекватно реагировать на существующие проблемы, то надо всем спокойно пойти на суд общества и люди должны дать оценку”, - добавил председатель Верховной Рады Украины.

Говоря о перспективах принятия закона о выборах по открытым спискам, В.ЛИТВИН выразил убежденность, что “политическая воля абсолютно доминирует” и соответствующее решение будет принято.