Ган призвал Киев сосредоточиться на реализации Соглашения об ассоциации вместо разговоров об "усиленной ассоциации"

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан призывает Украину сосредоточить внимание на имплементации действующего Соглашения об ассоциации вместо разговоров об "усиленной ассоциации".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН об инициативе министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно усиленной ассоциации.

В частности, он выразил свое восхищение инициативами главы украинского внешнеполитического ведомства, а также отметил его "нетерпеливость".

Еврокомиссар призвал Украину сосредотачивать внимание на всех возможностях, которые создает Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли.

"Я думаю честно, что сейчас действительно пришло время, и это касается не только Украины, но и Грузии и также Молдовы - чтобы по-настоящему работать над имплементацией и также использовать... все возможности, созданные углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли и Соглашением об ассоциации", - сказал Хан.

В этой связи он отметил увеличение в Украине экспорта и импорта товаров на 10%.

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"Но потенциал намного выше, и по этой причине, я думаю, что перед тем как начинать думать о новых элементах, мы потребуем доказательств, все мы - украинцы, и европейцы - что этот шаг приносит результат", - сказал еврокомиссар.

Таким образом, по его словам, нужно видеть доказательства, что потенциал, который создает зона свободной торговли, полноценно используется.

"Я бы настоятельно призвал всех ответственных лиц сосредоточить внимание на имплементации", - сказал Хан.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Климкин заявил, что Украина заслуживает усиленного варианта ассоциации с Европейским Союзом.

Тогда министр отметил, что Украина уже имеет решение о предоставлении безвизового режима с Европейским Союзом.

"Вот какой дальнейший смысл взаимодействия в рамках "Восточного партнерства" или нашего двустороннего взаимодействия с Европейским Союзом? Я считаю, что Украина, но также наши друзья и партнеры, это - Грузия и Молдова, заслуживают другого формата взаимодействия, который можно назвать усиленной ассоциацией", - сказал Климкин.