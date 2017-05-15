Климкин объяснил значение усиленной ассоциации с Евросоюзом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что имел в виду, когда говорил, что Украина заслуживает усиленного варианта ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе.

"Я имею в виду, что страны, которые выполняют Соглашение об ассоциации, будут постепенно идти к стандартам Европейского Союза во всех сферах, привлекаться к политике Европейского Союза. И это касается не только экономики, это касается не только энергетики, это касается не только транспорта, это касается также гуманитарной сферы, это касается науки. Постепенно мы должны освоить все те политики... все направления, которые есть", - заявил Климкин.

"Во всех направлениях мы должны постепенно, но очень сконцентрировано и системно продвигаться к Европейскому Союзу. Вот именно это я имею в виду", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая Климкин подчеркнул, что Украина заслуживает усиленного варианта ассоциации с Европейским Союзом.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни будет окончательное решение относительно ратификации Соглашения между Украиной и ЕС со стороны Нидерландов. «Вот какой дальнейший смысл взаимодействия в рамках "Восточного партнерства", нашего двустороннего взаимодействия с Европейским Союзом? Я считаю, что Украина, но также наши друзья и партнеры, это Грузия и Молдова, заслуживают другого формата взаимодействия, который можно назвать усиленной ассоциацией", - заявил Климкин.

Он добавил, что «в рамках этой усиленной ассоциации у нас есть много идей».

По убеждению министра, успех стран "Восточного партнерства" в выполнении Соглашения об ассоциации должен приблизить их к ЕС в плане экономической интеграции. В частности, он сказал, что «это должна быть четкая логика движения к четырем свободам (европейской экономической интеграции: свободы движения товаров, капитала, людей и услуг - УНИАН)».