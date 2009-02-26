В БЮТ заявили: к сожалению, в Украине фамилия Президента не Ющенко

Народный депутат от БЮТ, председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО удивлен расхождением в позициях Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и главы его Секретариата Виктора БАЛОГИ относительно подписания письма о сотрудничестве с МВФ.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

С.МИЩЕНКО напомнил, что лишь вчера В.БАЛОГА заявил, что Президент не подпишет это письмо, поскольку оно носит лишь декларативный характер, а сегодня Президент заверил в обратном.

«К сожалению, у нас в Украине фамилия Президента не ЮЩЕНКО, а БАЛОГА. К сожалению, сегодня Президентом руководит глава Секретариата Президента”, - сказал С.МИЩЕНКО. Народный депутат выразил сомнение, что вчерашнее заявление главы Секретариата Президента В.БАЛОГИ было согласовано с Президентом Украины. “Я думаю, что это его (В.БАЛОГИ – УНИАН) личная инициатива. Он уверен, что как он скажет Президенту, так и будет. Но, очевидно, Президент не знал о вчерашнем заявлении БАЛОГИ”, - отметил С.МИЩЕНКО.

При этом, считает он, вряд ли завтра будет подписано письмо к МВФ. “Это письмо для Президента носит не столько экономический характер, сколько политический, поскольку он делает все для обострения противоречий с премьер-министром”, - сказал он.

По словам народного депутата, сегодня для некоторых политиков их рейтинги и участие в президентских выборах намного важнее, чем экономическая ситуация в Украине. С.МИЩЕНКО заметил, что каждый день неполучение второго транша кредита от МВФ осложняет ситуацию в экономике. “Сейчас умышленно некоторыми политиками создаются вот такие проблемы, чтобы потом эти проблемы героически преодолевать”, - сказал он. При этом С.МИЩЕНКО выразил надежду, что для Президента в вопросе подписания данного документа первоочередной будет все же судьба страны, а не личные амбиции. "Если оно (письмо к МВФ – УНИАН) будет подписано, то станет ясно, что фамилия Президента ЮЩЕНКО”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, вчера В.БАЛОГА заявил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО не видит ни малейшей необходимости подписывать какие-либо декларативные воззвания в рамках выполнения кредитного соглашения с Международным валютным фондом. «Президент не поставит свою подпись ни под какой дополнительной декларацией, поскольку такой документ не имеет конкретного содержания. Правительство предлагает набор очередных заявлений и заверений, имея целью замаскировать тот неопровержимый факт, что кредитное соглашение с МВФ не выполняется, и Украина имеет серьезные трудности с получением следующего транша займа. Таким способом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО хочет создать себе оправдание собственной бездеятельности относительно продолжения сотрудничества с Фондом», - отметил глава Секретариата.

При этом, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что завтра ему удастся совместно с премьер-министром и руководителем парламента выработать согласованную позицию относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что сейчас завершается работа над совместным письмом Президента, премьер-министра и председателя ВР к МВФ.