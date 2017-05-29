Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардией

13:18, 29 мая 2017
Политика
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Указ об увольнении Рудницкого опубликован на сайте президента.

Рудницкого уволен с должности / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко уволил Валерия Рудницкого с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины.

Об этом говорится в указе президента №147/2017, размещенном на сайте главы государства.

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Указом предусматривается уволить Рудницкого с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины и зачислить его в распоряжение командующего Нацгвардией.

26 мая 2014 года в тогдашний и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Валерия Рудницкого заместителем командующего Национальной гвардией Украины, уволив его с должности начальника Управления СБУ в Донецкой области.

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