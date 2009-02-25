Тимошенко передала Ющенко проект Совместного заявления (текст)

На сайте правительства Украины опубликован проект Совместного заявления руководства государства о готовности к сотрудничеству c Международным валютным фондом.

Как отмечает Управление по связях со СМИ Секретариата Кабинета министров, этот документ утвержден на заседании правительства, подписан премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, и.о. министра финансов Игорем УМАНСКИМ и передан на подпись в Секретариат Президента Украины и Национальный банк Украины.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Продолжающееся ухудшение в мире экономических и финансовых условий продолжает негативно влиять на положение нашего государства. Даже в семи самых богатых странах ожидается сокращение экономического роста на 1,7 процента, чего не было с конца Второй мировой войны. Развивающиеся страны также чувствуют на себе последствия спада в индустриальных экономиках и беспрецедентного глобального финансового кризиса. Украина же особенно пострадала ввиду значительного снижения цен на сталь, отмены субсидий на импортируемый газ, отсутствия доступа к международному рынку капитала.

Особое беспокойство вызывает резкое ухудшение экономических условий в соседних государствах, некоторые из которых уже обратились за помощью к МВФ, а другие чувствуют все большее давление на свою национальную валюту.

Учитывая дальнейшее замедление экономического развития мы договорились объединить свои усилия и выполнить наш общий долг по обеспечению защиты украинского народа от ужасных последствий. Нация ждет, что ее лидеры смогут свести к минимуму негативное влияние кризиса, но критики и конкуренты пытаются использовать момент для укрепления своего имиджа. Но мы не можем позволить предвыборной политике углубить кризис, а потому обещаем положить конец нашим раздорам.

С самого начала кризиса мы действовали решительно для преодоления последствий кризиса. Мы обязались принять все меры и получили поддержку международного содружества. Достигнута договоренность о «стенд-бай» кредите от МВФ и получении финансовой помощи от Всемирного Банка и ЕБРР. Согласно договоренности с МВФ, последние события требуют коррекции экономической политики, но мы сохраняем наше твердое обязательство восстановить уверенность в нашей макроэкономической и финансовой стабильности. Наша пересмотренная экономическая политика имеет целью минимизировать макроэкономическое влияние текущего кризиса и создать предпосылки для восстановления экономического подъема и постепенного снижения инфляции.

В чрезвычайных условиях мы хотели бы обратиться к странам ЕС и других государств мира за финансовой помощью. Это позволит нам вести свою стратегию урегулирования кризиса, которую полностью поддерживает МВФ, другие финансовые институты, и одновременно минимизировать негативные последствия для общества в целом. В контексте этой стратегии мы обязуемся в дальнейшем развивать три ключевых сферы: налогово-бюджетную политику, которая бы отвечала доступному финансированию; последовательное введение гибкого обменного курса национальной валюты, чтобы смягчить для экономики влияние внешних потрясений; всеобъемлющую реструктуризацию банковского сектора, направленную на восстановление финансовой стабильности. Особый упор будет сделан на прозрачной скоординированной деятельности.

Сегодня мы подтверждаем нашу готовность действовать вместе решительно для восстановления доверия. Работа впереди не будет легкой, но мы верим в то, что общие действия помогут нам преодолеть кризис. Призываем оппозицию присоединиться к нам.