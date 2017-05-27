В G7 считают выполнение Минских соглашений единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе

17:36, 27 мая 2017
Политика
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Лидеры G7 также поддерживают усилия "нормандской группы" и одобряют многостороннюю настроенность ОБСЕ на деэскалацию кризиса.

Лидеры G7 / фото REUTERS

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) считают выполнение Минских соглашений всеми сторонами единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.

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"Урегулирование долговременного кризиса в Украине может быть достигнуто только благодаря полному выполнению всеми сторонами их обязательств по Минским соглашениям. Мы поддерживаем усилия "нормандской группы" и одобряем многостороннюю настроенность ОБСЕ на деэскалацию кризиса", - подчеркнули лидеры "Группы Семи".

Ранее сообщалось, что страны G7 в коммюнике подчеркнули, что санкции против Российской Федерации сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и соблюдения суверенитета Украины.

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Новость в сюжете: Саммит лидеров стран G7 в Италии
Теги: #Минские соглашения#санкции против РФ#саммит G7