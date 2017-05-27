G7 пригрозила России ужесточением санкций

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) при необходимости готовы усилить санкции против России. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в Таормине на Сицилии.

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"Однако мы также готовы ввести дальнейшие ограничительные меры для того, чтобы увеличить цену для России, если ее действия приведут к этому", - отметили лидеры «Группы Семи».

Также в коммюнике страны G7 отметили, что санкции против Российской Федерации будут сохраняться до полного выполнения Минских соглашений и соблюдения суверенитета Украины.

"Мы напоминаем, что продолжительность санкций четко связана с полным выполнением Россией ее обязательств по Минским соглашениям и уважением к суверенитету Украины. Санкции могут быть отменены, если Россия выполнит свои обязательства", - подчеркнули лидеры "Большой семерки".

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. Из-за этих действий западные страны ввели санкции против РФ.