Кравчук просит Ющенко помолчать, потому что он - нестреляющий танк

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК обещает, что он будет использовать все законные средства, чтобы отправить действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО в отставку.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Я буду всеми способами, в рамках закона и Конституции, как я сделал это обращение (относительно отставки Президента - УНИАН), на основании статьи 109 Конституции, я ничего не придумал, Президент подает в отставку, буду действовать так, чтобы власть в Украине состоялась, чтобы она защищала интересы народа”, - заявил Л.КРАВЧУК.

Он подчеркнул, что большинство людей в Украине считают, что В.ЮЩЕНКО должен уйти в отставку. По словам Л.КРАВЧУКА, это подтверждают и социологические опросы, и его личные контакты с людьми. Он повторил из своего вчерашнего обращения и другие аргументы в пользу отставки В.ЮЩЕНКО.

При этом Л.КРАВЧУК отметил, что у него “ничего личного, как кое-кто намекает, нет к Виктору Андреевичу", но очень сложная ситуация в стране не позволяет ему молчать.

Он убежден, что Президент должен честно аргументировать свою позицию, в чем заявление Л.КРАВЧУКА не соответствует действительности, а не говорить о каком-то нафталине, о каких-то танках. Это не ответ по существу, а поиск чего-то оригинального. "Стариков бросают под танки"... Ну что же, есть прекрасный кинофильм "В бой идут одни старики". И, кстати, выигрывают".

"А если Виктор Андреевич считает, что он – танк, то у меня большие сомнения. Танк, который не стреляет, он никому не нужен. То есть, есть вещи, которые нужно говорить сегодня серьезно, не прибегать к сомнительным аналогиям, аллегориям, которые, кстати, не всегда попадают в цель. И это нужно делать грамотно, в совершенстве, разумно и талантливо. А если не можешь – лучше помолчи", - заметил Л.КРАВЧУК.

В то же время, он подчеркнул, что больше обращаться к В.ЮЩЕНКО не будет: "это будет мое последнее обращение к Президенту В.ЮЩЕНКО. Больше обращений не будет. Мы будем думать, каким образом изменить ситуацию к лучшему".

Также Л.КРАВЧУК высказал мнение, что импичмент будет "крайним шагом по отношению к Президенту".

"Я не хотел бы чтобы, скажем, Виктор ЮЩЕНКО был подвергнут импичменту, и вся его деятельность за четыре года была буквально перечеркнута. Потому что импичмент это сокрушительный удар по президенту. Потому я обращаюсь в таком более гуманном режиме к президенту – подать в отставку и объявить досрочные президентские выборы. Это патриотический шаг Президента, мужественный шаг". Л.КРАВЧУК согласился с тем, что это очень нелегкий шаг, но поскольку он в свое время на него пошел, сегодня у него есть моральное право советовать действующему президенту подать в отставку.