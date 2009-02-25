Ющенко намекает, что Кравчука вынули из нафталина, чтобы под танки бросить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает некорректным использовать политиков предыдущего поколения в собственной избирательной кампании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью для Associated Press, комментируя заявление первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА о необходимости отставки действующего главы государства.

«Из прошлого вытащат очень многих «героев», которые будут призваны работать на избирательную кампанию. Я абсолютно убежден в том, что из нафталина не нужно доставать тех политиков, которые прожили свое историческое время», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что «те политики, которые используют Леонида Макаровича в качестве рупора, делают очень плохую услугу, когда под танки бросают стариков».

По его убеждению, необходимо понимать, что 2009 год сложный экономически и политически, поскольку «выборы Президента Украины являются знаковым моментом в выборе нации».

«Политик, который заботится об этой стране, а не заботится о президентских выборах, должен быть жесткий, профессиональный, не популистский и делать правильное дело. Трудно такую политику делать, но это мое кредо. Я исхожу из того, что мы должны в 2009 году проводить политику здравого смысла, а не кампанию пиара. В первую очередь это касается правительства, парламента и самого Президента», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент выразил убеждение, что никто не захочет вернуться к тому состоянию, в котором была Украина и украинская экономика, в частности, во времена президентства Л.КРАВЧУКА.

«Из памяти тех людей, которые жили в 1990-х годах, пусть они забыли Леонида Макаровича, но того, что такое «кравчучка», они никогда не забудут, потому что это был символ бедности , символ нашего упадка, прежде всего социального. Пусть это время не возвращается», - сказал В.ЮЩЕНКО.