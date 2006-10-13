Президент одобрил Национальную концепцию сотрудничества с зарубежными украинцами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом одобрил Национальную концепцию сотрудничества с зарубежными украинцами.

Глава государства поручил Кабинету Министров Украины обеспечивать реализацию положений данной Концепции.

Как отмечено в Концепции, она направлена на реализацию положений Конституции Украины, законов и международных договоров Украины об удовлетворении национально-культурных и языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами Украины, содействие обеспечению прав и интересов зарубежных украинцев, а также определяет направления деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления в этой сфере.

Целью Концепции является содействие в создании необходимых условий для сохранения, развития и выражения этнической культурной, языковой и религиозной самобытности украинских национальных меньшинств в государствах их проживания, налаживании успешного сотрудничества украинского общества с зарубежными украинцами в многообразных сферах жизни по защите национальных, интеллектуальных и духовных ценностей в Украине и за рубежом, удовлетворении национально-культурных и языковых потребностей зарубежных украинцев, создании принципов для развития и эффективного использования интеллектуального, духовного и физического потенциала нации, а также повышении позитивного международного имиджа Украины.

Реализация Концепции будет способствовать привлечению зарубежных украинцев к общественной жизни Украины и эффективному использованию их интеллектуального, духовного и культурного потенциала в интересах Украины и украинского общества.

Согласно Концепции, государственная политика в отношении зарубежных украинцев основывается на признании зарубежных украинцев неотъемлемой частью мирового украинского сообщества. В случае необходимости Украина заключает двусторонние и многосторонние договоры с другими государствами с целью обеспечения защиты лиц, относящихся к соответствующим национальным меньшинствам, и принимает меры для поощрения трансграничного сотрудничества.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.