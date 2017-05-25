"Смотрящему" за бизнесом Курченко генерал-лейтенанту суд назначил залог в 100 миллионов

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн для экс-руководителя налоговой администрации Харьковской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Задержанный вчера генерал-лейтенант Денисюк - арест или залог 100 320 000 гривен (решение суда)", - сообщил он.

Как сообщает 112 Украина, генерал-лейтенант Станислав Денисюк был "смотрящим" за бизнесом Сергея Курченко.

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Как известно, 24 мая 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге в Киеве заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации. В частности, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины, с одновременным задержанием ряда лиц.

Задержанных начали сразу же доставлять в суд для избрания им меры пресечения. Спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностные лица налоговых органов в регионах.