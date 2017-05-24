Появилось видео задержания бывших налоговиков времен Януковича
Видео опубликовало МВД на своей странице в Facebook.
Министерство внутренних дел опубликовало видео доставки в аэропорт Жуляны (Киев) задержанных в рамках масштабной антикоррупционной спецоперации. Видео опубликовано на странице МВД в Facebook.
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"Конвоирование в Киев задержанных в результате масштабной антикоррупционной спецоперации МВД и ГПУ", - говорится в комментарии к видео.
Речь идет о спецоперации в отношении экс-налоговиков времен Януковича.
Как сообщал УНИАН ранее, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыски в 15 областях Украины, происходит одномоментное задержание ряда лиц для доставки в суд для избрания меры пресечения.
Отмечается, что спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.