Появилось видео задержания бывших налоговиков времен Януковича

Министерство внутренних дел опубликовало видео доставки в аэропорт Жуляны (Киев) задержанных в рамках масштабной антикоррупционной спецоперации. Видео опубликовано на странице МВД в Facebook.

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"Конвоирование в Киев задержанных в результате масштабной антикоррупционной спецоперации МВД и ГПУ", - говорится в комментарии к видео.

Речь идет о спецоперации в отношении экс-налоговиков времен Януковича.

Как сообщал УНИАН ранее, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыски в 15 областях Украины, происходит одномоментное задержание ряда лиц для доставки в суд для избрания меры пресечения.

Отмечается, что спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.