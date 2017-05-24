Украина предлагает провести обмен заложниками в июне, Россия тормозит процесс - Геращенко

Украинская сторона в Минске в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает осуществить обмен заложниками в июне, представители Российской Федерации тормозят процесс.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook.

В частности, Геращенко сообщила, что контролируемые Россией боевики в ультимативной форме требуют амнистии, о чем они и заявили и на встрече гуманитарной подгруппы, и на заседании ТКГ.

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«Взамен мы получили информацию о 128 украинских заложниках, удерживаемых на территории ОРДЛО: где они, что с ними, включены ли они в списки на освобождение», - сказала представитель Украины.

«Украинская сторона еще раз подчеркнула, что мы требуем освобождения всех незаконно удерживаемых и готовы передать ради их освобождения всех, кто есть в списках ОРДЛО, и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования. Мы готовы в июне выйти на освобождение. Главное – согласие и желание другой стороны, которые сегодня не были продемонстрированы», - заявила Геращенко.

Также она отметила, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что была проведена колоссальная работа, всесторонний и полный анализ всех списков.

«Мы готовы к освобождению в июне! А вот другая сторона снова тянет кота за хвост. Кстати, госпожа Лутковская обратилась с требованием посетить как украинскому омбудсмену тюрьмы на оккупированных территориях и навестить украинских заложников, но ей такого разрешения не дали», - сообщила Геращенко.

«Также во время заседания гуманитарной подгруппы звучал вопрос привлечения Международного комитета Красного Креста к процессу поиска пропавших без вести и создания соответствующего механизма. Так вот представители РФ и подконтрольные им ОРДЛО категорически отказались делегировать российских экспертов в эту группу, мол, "на Донбассе нас нет". Оружие, технику, наемников РФ щедро отправляет на оккупированные территории, а вот экспертов в группу по поиску пропавших без вести - нет. Вот такой ответ российской власти своему обществу, мамам и женам погибших в донецких степях "заблудившихся" солдат, пропавшим без вести россиянам-наемникам», - отметила Геращенко.