Медведев чистит администрацию: из Кремля уволят 100 чиновников

Глава администрации Кремля Сергей Нарышкин издал два распоряжения, в которых поручил соответствующим управлениям до 2 марта внести предложения по сокращению расходов администрации и численности ее сотрудников и аппаратов полпредов.

К 1 марта должны быть представлены предложения по сокращению численности администрации президента не менее чем на 100 человек. Это касается центрального аппарата, а с учетом аппаратов полпредов эта цифра может составить и больше.

Согласно этим же распоряжениям Нарышкина, временно приостанавливается прием на госслужбу в администрацию президента.

В настоящее время в центральном аппарате администрации президента работает около 1,5 тысячи сотрудников.

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