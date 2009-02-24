Медведев чистит администрацию: из Кремля уволят 100 чиновников
17:08, 24 февраля 2009Политика
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Нарышкин издал два распоряжения
|Сергей НАРЫШКИН
К 1 марта должны быть представлены предложения по сокращению численности администрации президента не менее чем на 100 человек. Это касается центрального аппарата, а с учетом аппаратов полпредов эта цифра может составить и больше.
Согласно этим же распоряжениям Нарышкина, временно приостанавливается прием на госслужбу в администрацию президента.
В настоящее время в центральном аппарате администрации президента работает около 1,5 тысячи сотрудников.
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