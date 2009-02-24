Луценко не видит в «ошибке» Беркута в Крыму причин для своей отставки

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не собирается следовать совету Секретариата Президента Украины и уходить в отставку из-за событий в поселке Мирное в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Нет, я не собираюсь уходить в отставку, потому что принял для себя решение в этот тяжелый, кризисный период (для страны – УНИАН) выполнять функцию министра внутренних дел», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заявил, что смена кого-либо из руководства МВД, в том числе и министра, дестабилизируют работу министерства.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Меджлис крымско-татарского народа распространил заявление о нападении работников спецподразделения «Беркут» на семью крымских татар ХАИРОВЫХ в поселке Мирное Симферопольского района Крыма. Во время операции был ранен один из членов семьи Мустафа ХАИРОВ.

23 февраля Отдел связей с общественностью Главного управления МВД в АР Крым заявил, что милиция не имела намерений нападать на семью крымских татар, а проводила операцию по задержанию находящегося в розыске преступника. Руководство крымского главка милиции попросило извинение у пострадавшего и членов его семьи, а также пообещало компенсировать весь причиненный ущерб.

Кроме того, прокурор Симферопольского района возбудил уголовное дело по факту инцидента в поселке Мирное, где вследствие действий сотрудников спецподразделения «Беркут» пострадала мирная семья.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Действия сотрудников спецподразделения «Беркут» и Симферопольского райотдела милиции квалифицированы как превышение служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

В Секретариате Президента Украины подчеркивают, что после инцидента с участием спецподразделения милиции «Беркут» Ю.ЛУЦЕНКО должен подать в отставку с должности министра внутренних дел.