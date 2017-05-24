Избиение ветеранов АТО в Днепре: Луценко заявляет, что "титушек" финансировал "Оппоблок"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что «титушки» 9 мая в Днепре финансировались «Оппозиционным блоком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

По словам Луценко, «позорная ситуация, когда работники полиции действовали вместе с «титушками», чтобы физически устранить ветеранов АТО».

Генпрокурор сообщил, что было 250 «титушек».

«Мы задержали несколько десятков тех, кто нападал на бойцов АТО, установлено, кто является их организатором», - подчеркнул Луценко.

Он напомнил, что один из задержанных сотрудничает со следствием и надеется, что еще несколько человек также будут сотрудничать.

Обращаясь к народному депутату от «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу, Луценко сказал: «Господин руководитель «Оппозиционного блока», у меня плохие новости - они («титушки» - УНИАН) все инструктировались, организовывались и финансировались в вашем штабе на Днепропетровщине лично господином Вилкулом и господином Колесником».

Он сообщил о наличии видео, где они все вместе заходят в офис», а также есть данные, санкционированные судом материалов прослушивания, «которые свидетельствуют о том же».

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Луценко подчеркнул, обращаясь к Вилкулу, что пока не может быть представления в ВР о снятии с него депутатской неприкосновенности, потому что нужно еще «пройти определенные юридические шаги», а потому предложил ему помочь следствию: «Чтобы ваши депутаты дали правдивые показания для всей Украины, а также извинились за то, что «титушки» в вашей голове еще не выветрились».

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая направлялась также к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникло столкновение между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек – 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

В деле о беспорядках в Днепре 9 мая задержаны семь человек.

11 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что следователи прокуратуры Днепропетровской области допросили народного депутата Александра Вилкула в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках 9 мая.