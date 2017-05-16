Столкновения в Днепре 9 мая: прокуратура заочно сообщила о подозрении шестерым участникам стычек

Прокуратурой Днепропетровской области заочно сообщено о подозрении в хулиганстве и массовых беспорядках еще шестерым участникам беспорядков, произошедших в Днепре 9 мая 2017 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Поскольку последние уклоняются от следствия, прокуратурой получены разрешения на их задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения. Сейчас следствием установлено 15 человек, причастных к совершению указанных преступлений, среди которых: организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также «кассиры», которые оплачивали выполненную работу так называемых «титушек», - сообщила она.

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По словам Сарган, пятерым лицам, среди которых и организатор преступлений, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (двум из них – с возможностью внесения залога – сейчас обжалуется прокуратурой).

"Еще одному подозреваемому, который активно способствует следствию, избрана мера пресечения в виде личного обязательства. В отношении девяти лиц следствием получены разрешения на задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения", - добавила она.

Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле руководства прокуратуры Днепропетровской области

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая».

Трое полицейских полка полиции особого назначения главка полиции Днепропетровщины, которые совершали противоправные действия, содержащие признаки уголовных правонарушений, отстранены от службы на период расследования.