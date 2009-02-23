Черновецкий разыграет в лотерею свои объятия, поцелуи и все, все, все... (фото)

Фантазии Леонида Черновецкого позавидовали бы Попандопуло и Остап Бендер. Такого репродуктора оригинальных идей и концепций выбивания денег не только Киев, но и вся Украина еще не знали. Каждый день в голове столичного градоначальника рождается десяток способов зарабатывать деньги.

Конечно, все честно и прозрачно, потому что по-другому ни мэр, ни его "молодая команда" работать не могут. И конечно, все на благо киевлян, или, точнее отдельной электоральной группы - "дорогих бабушек".

В распоряжение "Украинской правды" попала очередная резолюция Черновецкого. Поручение дано исполняющему обязанности заместителя главы Киевской городской администрации Александру Луцку.

В этот раз мэр хочет брать деньги за возможность... обняться с ним или поцеловаться.

Очень похоже на афиши в цирке, замечает издание: "По окончании представления все смогут сфотографироваться с животными. Мартышка - 10 гривен, дикобраз - 15 гривен, удав - 25 гривен. А также покататься на конях (40 гривен) и слоне (80 гривен)".