У Ющенко придумали, на чем сэкономить более 400 миллионов

Сократить дефицит бюджета можно, изменив пенсионное законодательство. Такое мнение высказал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ШЛАПАКА, необходимо в частности, ограничить пенсии некоторым категориям граждан, а также сократить некоторые льготы. Он отметил, что предыдущие выборы народных депутатов проходили под лозунгом отменить льготы, однако это до сих пор не сделано. А.ШЛАПАК отметил, что отмена льгот народным депутатам позволила бы сэкономить около 400 млн. грн.

Относительно размера пенсий для некоторых категорий граждан первый заместитель главы СП отметил, что законодательством предусмотрено, что пенсия не может превышать 12 необлагаемых минимумов. Это касается, в том числе, Президента Украины, однако исключением являются народные депутаты Украины, судьи и некоторые другие категории граждан. По словам А.ШЛАПАКА, сегодня некоторые категории граждан получают пенсию в размере свыше 20-30 тыс. грн.

По его мнению, внесение изменений в пенсионное законодательство позволит сэкономить еще около 20 млн. грн.