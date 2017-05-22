Безвиз со странами Шенгена полноценно заработает после полуночи 12 июня

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль уточнила, что безвизовый режим для краткосрочного пребывания в странах Шенгенской зоны сроком до 90 дней полноценно заработает после полуночи 12 июня.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

"Решение опубликовано. Вступления в силу 11 июня 2017 года. Безвиз - в 00:01 12 июня 2017", - отметила Зеркаль.

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Как сообщал УНИАН, в Официальном журнале Европейского Союза сегодня, 22 мая, обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины через 20 дней вводится безвизовый режим.