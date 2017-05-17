Президент Европарламента: либерализация визового режима – начало новой эры

Президент Европейского парламента Антонио Таяни заявляет, что предоставление Украине безвизового режима является началом новой эры. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Страсбурге после торжественной церемонии подписания законодательного акта, которым для украинцев вводится безвизовый режим с Евросоюзом.

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«Новые правила по либерализации визового режима является началом новой эры», - убежден он.

По словам Таяни, новые правила являются «хорошим сигналом для вашей страны». «Ваша страна является гордой европейской страной, и мы должны работать вместе ради мира и стабильности», - подчеркнул он.

При этом президент Европарламента отметил важность приобщения украинской стороны. «Мы понимаем, что ситуация не простая, и мы должны много работать. У вас есть наша поддержка. И нам нужно ваше вовлечение», - подчеркнул Таяни.

По его мнению, с введением безвизового режима «отношения между вашей страной и ЕС будут намного легче». Таяни также заверил, что Европарламент и европейские институции будут работать ради выполнения Минских соглашений.