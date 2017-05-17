Президент Европарламента: либерализация визового режима – начало новой эры
По словам Таяни, новые правила являются «хорошим сигналом» для нашей страны.
Президент Европейского парламента Антонио Таяни заявляет, что предоставление Украине безвизового режима является началом новой эры. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Страсбурге после торжественной церемонии подписания законодательного акта, которым для украинцев вводится безвизовый режим с Евросоюзом.
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«Новые правила по либерализации визового режима является началом новой эры», - убежден он.
По словам Таяни, новые правила являются «хорошим сигналом для вашей страны». «Ваша страна является гордой европейской страной, и мы должны работать вместе ради мира и стабильности», - подчеркнул он.
При этом президент Европарламента отметил важность приобщения украинской стороны. «Мы понимаем, что ситуация не простая, и мы должны много работать. У вас есть наша поддержка. И нам нужно ваше вовлечение», - подчеркнул Таяни.
По его мнению, с введением безвизового режима «отношения между вашей страной и ЕС будут намного легче». Таяни также заверил, что Европарламент и европейские институции будут работать ради выполнения Минских соглашений.