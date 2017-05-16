У Путина отреагировали на блокировку в Украине российских сайтов, не забывают о "принципе взаимности"

В Кремле заявили, что не забывают «о принципе взаимности» в связи с принятием решения Украиной о блокировании ряда российских Интернет-ресурсов. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос УНИАН, будут ли приняты контрсанкции против Украины, Песков ответил: «Пока не готов сказать. В Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов, пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью».

«В то же время, разумеется, мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Читайте такжеПорошенко прокомментировал запрет российских сайтов в Украине во вражеском ВКонтакте

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России. Ограничительные меры продлеваются против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.

Кроме того, решением СНБО, в Украине вводятся санкции против ряда российских телеканалов.

Также, согласно указу, в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информресурсам в Интернете и запрета использования 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Национального банка.