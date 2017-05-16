В Украине запретили ряд российских телеканалов

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

В частности, в перечне юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры, указаны: «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», «НТВ-ПЛЮС», «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА», «ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ», «МОСКВА МЕДИА», «РК МЕДИА», «Международное информационное агентство «Россия сегодня», «Наше Радио».

В отношении этих компаний применяется: 1) блокирование активов - временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом 2) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; 3) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

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Также в решении СНБО, которое было введено указом президента от 15 мая, отдельно указываются «Телекомпания НТВ», «Первый канал. Всемирная сеть» и телеканалы «РТР-Планета», информационный канал «Россия-24», входящие в структуру федерального предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания».

Согласно документу, в отношении этих компаний применяются ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Как пишет РБК, указ вводит санкции в отношении в отношении ЗАО "Росбизнесконсалтинг", однако доступ к сайту rbc.ru украинские власти решили не закрывать. Указ предусматривает только заморозку активов, приостановку исполнения финансовых обязательств и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Санкции введены в действие сроком на три года. Отмечается, что данный указ президент Украины вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против России. Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.

Текст указа предусматривает, в частности, блокировку доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.