Парубий уверен, что парламент примет закон о запрете "георгиевской" ленты

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что парламент примет закон о запрете использования в Украине так называемой “георгиевской“ ленты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что законопроект был представлен фракцией “Народный фронт”, и эта законодательная инициатива в основном обусловлена последними событиями, произошедшими 9 мая в Днепре и в других городах.

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По словам Парубия, эти события продемонстрировали, что определенные символы “стали инструментом для манипуляций от российских спецслужб, “пятой” колонны в Украине, и среди них “георгиевская” лента, которая, как известно, была в армии генерала Власова, служившей нацистской Германии, и по странному стечению обстоятельств именно эта лента стала главным идентификатором для “пятой” колонны по дестабилизации в Украине”.

Он заметил, что депутаты сегодня рассмотрят данный законопроект.

“Я убежден, что эта инициатива также будет поддержана”, - сказал председатель ВР.

По словам Парубия, если проект необходимо будет доработать, то между первым и вторым чтением это можно будет сделать.