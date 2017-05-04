В прокуратуре рассказали, какие чиновники дадут показания по делу Януковича

По делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича показания будут давать бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, секретарь СНБО Александр Турчинов и другие высшие должностные лица.

Читайте такжеРешение Интерпола о снятии Януковича с розыска связано с несовершенством законодательства Украины - Енин

Об этом в эфире "5 канала" заявил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко. В целом достоверно более 100 человек.

"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной Республики Крым и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев", – сказал Кравченко.

Кроме того, он назвал фамилии украинских чиновников: "Секретарь СНБО Турчинов, Наливайченко будет, Аваков будет, Парубий будет, он допрошен во время досудебного расследования, Яценюк допрошен во время досудебного расследования. Все эти свидетели будут вызываться в суд".

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеИнтерпол снял с розыска Януковича и его сына - адвокаты (документы)

Сегодня, 4 мая, состоялось подготовительное заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении Януковичем государственной измены.

Однако в заседании был объявлен перерыв до 10.00 18 мая, поскольку суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о вызове подзащитного в суд. Перерыв объявлен для того, чтобы подготовить видеоконференцию с обвиняемым. Видеоконференция по решению суда будет проходить лишь на время подготовительного судебного заседания.