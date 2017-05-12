Сотни заключенных из украинских тюрем не хотят возвращаться на оккупированную территорию - пресс-секретарь Кучмы

Опрос заключенных показал, что возвращаться на оккупированную территорию Донбасса в рамках обмена пленными не желают несколько сотен людей. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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По ее словам, накануне заседания ТКГ и рабочих подгрупп в Минске, запланированного на 15 мая, Кучма встретился с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерией Лутковской и представителями Украины в рабочих подгруппах.

"Леонид Кучма заслушал предварительный отчет о проведении процедуры проверки лиц, которые совершили преступления, но которых можно помиловать в рамках законодательства для освобождения незаконно удерживаемых на оккупированных территориях украинцев. Речь идет о нескольких сотнях людей, которые не желают переходить на территорию ОРДЛО", - сообщила Олифер.

"Как проинформировали Леонида Кучму Валерия Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля до 12 мая", - добавила она.

"В течение этого времени группа проводила верификацию, проехала свыше 14 тысяч километров, была в 19 регионах Украины, а также в Киеве, посетила 37 пенитенциарных учреждений. Как отметила г-жа Лутковская, и как это указано в предыдущих отчетах ОБСЕ, опрос проходил в соответствии с международными стандартами, с соблюдением конфиденциальности и норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

"Украинская сторона ожидает, что отчет о проведенной верификации станет ключевым вопросом гуманитарной подгруппы и Трехсторонней контактной группы в Минске 15 мая, и делает все для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. По мнению Леонида Кучмы, верификация должна способствовать согласованию окончательных списков лиц, которые должны быть освобождены и приблизить день освобождения", - подытожила пресс-секретарь Кучмы.