Украина предлагает ЕС новый формат ассоциации

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина заслуживает усиленного варианта ассоциации с Европейским Союзом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-брифинге в Киеве.

Климкин отметил, что Украина уже имеет решение о предоставлении безвизового режима с Европейским Союзом. Он также выразил надежду, что в ближайшие дни будет окончательное решение относительно ратификации Соглашения между Украиной и ЕС со стороны Нидерландов.

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"Вот какой дальнейший смысл взаимодействия в рамках "Восточного партнерства", нашего двустороннего взаимодействия с Европейским Союзом? Я считаю, что Украина, но также наши друзья и партнеры, это Грузия и Молдова, заслуживают другого формата взаимодействия, который можно назвать усиленной ассоциацией", - заявил Климкин.

Он отметил, что "в рамках этой усиленной ассоциации у нас есть много идей".

Климкин также сообщил, что обсуждал вопрос усиленной ассоциации с министрами иностранных дел стран Европейского Союза, и он "имеет общую поддержку".

Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ. По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум имеет рекомендательный характер.