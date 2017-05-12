На бюджет Евровидения-2017 можно было провести три подобных конкурса – глава украинского жюри

Председатель украинского жюри международного песенного конкурса "Евровидение" поэт Юрий Рыбчинский в интервью ZN.UA признался, что его удручает организация конкурса и его коррупционная составляющая.

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"И конечно, меня возмущает еще один факт. Не могу об этом молчать. Это то, что за нынешний бюджет Евровидения можно было бы провести три подобных конкурса. Не знаю, куда смотрит наша прокуратура, но это же на поверхности - коррупционная составляющая этого конкурса. Например, в прошлом году в Стокгольме подобный конкурс провели за 9 миллионов евро. И достаточно прилично. В Эстонии когда-то потратили 12 миллионов евро. Но такие цифры, как у нас, многим странам даже не снились. Нищий народ в Европе - и самое дорогое Евровидение", - заявил он.

Напомним, бюджет "Евровидения 2017" составляет около 30 миллионов евро.

Он также добавил, что для конкурса не были построены концертные залы, а "в монопольном зале "Украина" - совершенно дикая аренда". "Да, на футбольном Евро-2012 тоже, не сомневаюсь, была коррупционная составляющая. Но тогда хотя бы были построены дороги, реконструированы стадионы. И это все осталось Украине", - подчеркнул Рыбчинский.

Ранее председатель украинского жюри конкурса Евровидение-2017 поэт Юрий Рыбчинский признался, что его не пригласили ни на красную дорожку, ни на шоу в Международном выставочном центре.