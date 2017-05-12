Главу украинского жюри Евровидения-2017 не пригласили на само шоу

Председатель украинского жюри конкурса Евровидение-2017 поэт Юрий Рыбчинский признался, что его не пригласили ни на красную дорожку, ни на шоу в Международном выставочном центре.

"Меня не то, что на красную дорожку не пригласили, мне пока вообще не было - как такового – даже приглашения на сам конкурс Евровидение. Разве мне за этим нужно обращаться к организаторам? Что можно говорить, если Джамалу не пустили на красную дорожку. В какой стране подобное было? Человек выиграл Евровидение и благодаря ему проходит сам конкурс. Но этого артиста не пускают на красную дорожку, на церемонию открытия. Это же какой-то театр абсурда. И мы, увы, в этом "театре" занимаем пока первое место", - рассказал в интервью ZN.UA Рыбчинский.

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Он также добавил, что жюри оценивает выступления конкурсантов "по монитору" и не уверен, что ему удастся увидеть конкурс вживую.

"В жюри пять человек: Яна Прядко, Серж Гагарин, София Тарасова, Сергей Грачев и я. Работаем. Но с нами не заключены никакие договора. Мы не знаем даже – на каких началах работаем? Бесплатно или за деньги? Хотя я работаю в жюри не первый раз и всегда такая работа считается оплачиваемой", - заявил председатель жюри.

Как сообщал УНИАН, PR-директор Джамалы Денис Козловский заявил, что победительнице международного песенного конкурса Евровидение-2016 Джамале запретили выходить на красную дорожку Евровидения.