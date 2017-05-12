Россия будет пытаться сорвать интеграцию Украины в западные структуры - директор Нацразведки США

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэн Коутс отмечает, что Российская Федерация в 2017 году будет продолжать попытки помешать Украине интегрироваться в западные структуры.

Об этом он заявил во время заседания Комитета по разведке Сената США в четверг, 11 мая, говорится в транскрипте его выступления, которое размещено на сайте американского разведывательного ведомства.

"Мы оцениваем, что стратегическая цель Москвы в Украине - поддержание долговременного влияния на Киев и срыв попыток Украины интегрироваться в западные институты, останется неизменной в 2017 году", - сказал Коутс.

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По его словам, президент РФ Владимир Путин, "вероятно, окажет давление на власть в Киеве с помощью многих каналов, в том числе с помощью действий России на востоке Украины, где Россия вооружает так называемых "сепаратистов".

"Москва также пытается подорвать хрупкую украинскую экономическую систему (использовать) политические разногласия, чтобы создать возможности для восстановления и консолидации российского влияния на украинскую систему принятия решений", - подчеркнул Коутс.