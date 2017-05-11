В НАПК утверждают, что проверку е-деклараций блокирует председатель агентства Корчак

Заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий обвиняет главу НАПК Наталью Корчак в том, что она в очередной раз заблокировала проверки электронных деклараций чиновников. Об этом Радецкий написал на своей странице в Facebook.

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«Ранее я уже не раз писал о попытках блокирования работы Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, в частности в вопросе проведения полных проверок субъектов декларирования за 2015 и 2016 г.г. К умышленному промедлению с введением автоматизированной проверки деклараций, доступу к реестрам и базам данных, блокированию конкурсного отбора в подразделение, ответственное за проведение проверок, систематического поливания грязью своих коллег по НАПК прибавилось препятствование в начале проверок деклараций», - отметил Радецкий.

Он заявил, что сегодня уже в третий раз глава НАПК заблокировала начало проведения проверки е-деклараций.

«Корчак, игнорируя мнение других членов НАПК, единолично закрыла заседание НАЗК, не желая даже обсуждать включение этого вопроса в повестку дня. Таким образом, без надлежащей проверки остались е-декларации», - написал Радецкий.

Также заместитель председателя НАПК считает, что такие действия Корчак направлены на его дискредитацию как ответственного за проведение проверки. Как сообщал УНИАН, 24 апреля Радецкий заявил, что НАПК проводит полную проверку 91 электронной декларации чиновников.