Миграционная служба подтвердила лишение гражданства нардепа-"арендодателя Крыма"

Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также такими, которые добровольно получили гражданство иностранных государств», – говорится в сообщении.

В ГМСУ отметили, что материалы в отношении народного депутата Украины Андрея Артеменко предоставлены Генеральной прокуратурой Украины через Министерство внутренних дел Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25.04.2017.

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По Конституции Украины Президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

«Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины". К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия», – добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, накануне нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько опубликовал фото указа президента Украины относительно лишения украинского гражданства Андрея Артеменко, Александра Боровика, Дениса Новгородского, Нусс Оксаны и Лилии Юзич.