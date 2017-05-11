В России недовольны безвизом для Украины: язвят, сравнивая его с "морковкой на веревочке"

15:24, 11 мая 2017
Политика
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В России язвят из-за отмены визового режима Украина-ЕС.

Совет ЕС утвердил сегодня безвиз для Украины / Фото УНИАН

Замглавы МИД РФ Алексей Мешков назвал "морковкой на веревочке" отмену визового режима между ЕС и Украиной.

"Мы же понимаем, что так называемый безвизовый режим с Украиной - это в определенной степени такая морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему", - передает РИА Новости его слова.

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"Все равно остаются эти полгода - заезд только на три месяца в течение полугода. Это не имеет никакого отношения к разрешению на работу", - отметил Мешков.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Совет Европейского Союза окончательно утвердил решение о предоставлении гражданам Украины безвизового режима.

Напомним, 6 апреля когда,  Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим, Россия получила безвиз с Самоа - островным государством в южной части Тихого океана.

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Теги: #Евросоюз#МИД РФ#безвиз для Украины