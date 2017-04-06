Россия тоже получила "безвиз"
19:31, 06 апреля 2017Мир
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Россия получила "безвиз" с Самоа - островным государством в южной части Тихого океана.
РФ тоже получила безвизовый режим, но с Самоа / REUTERS
Российская Федерация и Самоа подписали соглашение об отмене виз. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
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"4 апреля в Веллингтоне подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Независимого Государства Самоа о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Самоа", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. "За" проголосовал 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались – 36.
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