Россия тоже получила "безвиз"

Российская Федерация и Самоа подписали соглашение об отмене виз. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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"4 апреля в Веллингтоне подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Независимого Государства Самоа о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Самоа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. "За" проголосовал 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались – 36.