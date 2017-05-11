У Путина ответили Трампу, возложившему ответственность на РФ за выполнение "Минска"

В Кремле ответили президенту США Дональду Трампу, возложившему ответственность на РФ за выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, заявив, что Россия не является стороной конфликта и договоренностей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, как в Кремле оценивают заявление Белого дома по итогам встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где ответственность за выполнение Минских соглашений возлагается на Россию.

Песков заявил, что вопросы по состоявшимся контактам Лаврова с Трампом нужно адресовать МИД РФ.

Читайте такжеТрамп устроит Лаврову прием в Белом доме

«Хочу напомнить, что сам Лавров говорил, что затрагивалась украинская тематика. Что касается в целом России и выполнения Минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной Минских договоренностей, а стороной-гарантом, равно как и Франция и Германия», - сказал Песков.

По его словам, в «Минске-2» «черным по белому написано, кто какие условия должен выполнять».

«Здесь нет места для вольных трактовок текста этих Минских договоренностей. Это достаточно лаконичный короткий текст, который вряд ли вызовет разночтения», - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа с Лавровым говорится, что Российская Федерация ответственна за полное выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине.

"Президент поднял вопрос Украины и выразил приверженность его Администрации по поводу дальнейшего участия в урегулировании конфликта, и подчеркнул ответственность России за полное выполнение Минских соглашений", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем сказано, что Трамп обратил внимание на возможность более широкого взаимодействия по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в других регионах.