США могут присоединиться к переговорам по Украине - Климкин (видео)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией, а Вашингтон может приобщиться к "нормандскому формату". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в США, сообщает ТСН. Утро.

Он отметил, что Тиллерсон хорошо проинформирован об агрессии Москвы против Украины, с ним также обсуждали различные варианты решения ситуации. Министр добавил, что США, вероятно, присоединятся к Украине, Германии и Франции в переговорах с Россией, но подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность.

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Климкин будет оставаться в Вашингтоне до сегодняшнего вечера, когда Рекс Тиллерсон встретится с российским министром Сергеем Лавровым для обсуждения Украины и Сирии. Украинскую сторону на переговоры не приглашали, но США пообещали выступить на стороне Киева.

"Он сейчас понимает не просто в общем логику нашей общей позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтобы он давил на Лаврова, я очень надеюсь, что это ему удастся... Мы очень подробно поговорили по телефону, возможно, стоит встретиться по результатам последних контактов с российской стороной", - сказал Климкин.