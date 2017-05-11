Сегодня Конституционная комиссия обсудит изменения в Основной закон по Крыму – Чубаров

В Администрации президента сегодня, 11 мая, состоится заседание Конституционной комиссии, на котором планируется обсудить изменения и дополнения в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

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«В повестке дня обсуждение вопроса порядка разработки изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым», - написал он.

«Думаю, завершится созданием рабочей группы, которая будет разрабатывать не только изменения и дополнения к разделу Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым», но и возьметесь за правовое решение ряда других вопросов, которые из этого будут вытекать. Надеюсь, кворум будет", - добавил Чубаров.

Заседание начнется в 11.30.