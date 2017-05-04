Опубликовано решение Совета Европы по Крыму

В решении Совета Европы, опубликованном на его сайте, осуждается аннексия Крыма, а также есть требование к России соблюдать права человека на оккупированном полуострове.

Так, в нем прописано 11 пунктов, среди которых, в частности, осуждается аннексия Крыма и Севастополя; есть требование к РФ соблюдать права человека на оккупированном полуострове; требуется отменить запрет Меджлиса; также в СЕ выступили за повторный визит комиссара Совета Европы по правам человека в Крым.

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Как сообщал УНИАН ранее, Комитет министров Совета Европы требует от Российской Федерации отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и позволить его лидерам посещать оккупированный Крым. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Комитет Министров Совета Европы призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезда в Крым. Еще один рычаг давления на РФ!", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.