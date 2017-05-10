Neue Zürcher Zeitung: История успеха

Об этом пишут Юрий Ганущак, Алексей Сидорчук и Андреас Умланд в статье "История успеха", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В 2014 году в Украине начался процесс децентрализации, и он существенно меняет отношения между государством и обществом в стране. Тем не менее, основных идей, точного содержания и первых результатов этой комплексной реорганизации системы управления Запад до сих пор не видит.

Вопреки распространенному за границей мнению, ни разработка, ни введение территориальной и административной реформы не имеют ничего общего с соглашением об ассоциации, подписанным между Киевом и ЕС в июле 2014 года. Никакой роли не играют и подписанные в сентябре 2014 года и феврале 2015 Минские соглашения.

Более того, почти трехлетний процесс реорганизации местного самоуправления Украины детально обсуждали, тщательно планировали и многократно пытались реализовать задолго до "Революции достоинства" 2013-2014 гг. Децентрализация Украины была одной из первых, начатых в ускоренном порядке и наиболее масштабных реформ, которые были инициированы в марте 2014 года первым правительством после Евромайдана под управлением тогдашнего вице-премьера и нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Увеличение доходов для регионов

С 2014 года Киев принял целый пакет параллельных мер по изменению старых отношений между украинским центром и периферией. Например, местные органы власти получат более высокие доходы за счет перераспределения налоговых поступлений из центрального бюджета города и населенных пунктов. Новая модель конкурентного перераспределения траншей поможет поддержать слабые регионы и будет способствовать экономической конкуренции среди населенных пунктов.

Кроме того, правительство инициировало повышение институционального, кадрового и финансового потенциала местных органов власти в процессе добровольного объединения мелких общин в более крупные и административно более влиятельные политические образования, так называемые объединенные территориальные общины. Это был необходимый шаг для того, чтобы избавиться от большого количества местных общин (более 11 000) на самом низком уровне.

Сразу же после того, как стало возможным законно объединяться в общины, быстро началась практическая реализация этой части реформы децентрализации. Уже в конце 2016 года, процесс ранее добровольного объединения принес впечатляющие результаты: 15 процентов ранее существовавших малых общин по своей собственной инициативе и без давления сверху, часто, в связи с определенными финансовыми стимулами, объединились в 367 больших территориальных общин. В дополнении к новым полномочиям, новые муниципалитеты получили дополнительные налоговые поступления и прямые субсидии правительства для развития инфраструктуры, улучшения медицинского обслуживания и реализации образовательных проектов.

Новые отношения между государством и обществом

Некоторые из проектов первых объединившихся территориальных общин представляют наиболее заметные результаты децентрализации. Чиновники новых общин используют большую часть дополнительных средств для финансирования инфраструктурных проектов, чтобы продемонстрировать своим жителям преимущества новых политических и административных полномочий.

Центральное правительство предлагает объединенным общинам финансовую поддержку в виде государственных субсидий, которые в 2016 году составили почти один миллиард гривен и в 2017 приблизятся к 1,5 млрд гривен. Муниципалитеты воспользовались дополнительными средствами в первую очередь для реконструкции и ремонта образовательных и медицинских учреждений, а также для проектов строительства зданий общественного пользования.

Хотя идея быстрой децентрализации не пользуется поддержкой всех политических сил Украины, но широкая поддержка реформы авторитетными государственными органами, новоизбранными мэрами и местными советами, а также широкими слоями населения обещает улучшить будущее местного самоуправления.

Кроме того, различные западные страны и международные организации поддерживают процесс с помощью специальных программ, таких как U-Lead от ЕС (Украина – расширение прав местных общин, подотчетность и развитие, под управлением Немецкого общества по международному сотрудничеству и шведского SKL International), Dobre (Децентрализация предлагает лучшие результаты и эффективность, США) и Despro (Поддержка децентрализации в Украине) от Швейцарии. Цель местного самоуправления – развиваться с помощью различных инструментов и грантов на общую сумму около 200 миллионов евро. Если текущие изменения на местном уровне сохранятся, начавшаяся после победы Евромайдана децентрализация коренным образом изменит отношения между государством и обществом в Украине.