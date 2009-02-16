Обладминистрация считает незаконными решения Ужгородского горсовета

Закарпатская облгосадминистрация считает незаконными решения Ужгородского городского совета о повышении тарифов на пассажирские перевозки и квартплаты.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, председатель Закарпатской облгосадминистрации Олег ГАВАШИ обратился к прокурору Закарпатской области Юрию БЕНЦЕ с просьбой изучить законность решений исполнительного комитета Ужгородского городского совета от 28.01.09 № 7 «О тарифах на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» и № 12 «О тарифах на городские пассажирские перевозки».

С такими же письмами, как отмечают в управлении, О.ГАВАШИ обратился в Закарпатское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины и Государственную инспекцию по контролю за ценами в области.

Согласно решениям исполкома горсовета от 1 февраля, в Ужгороде квартплата повышена на 93,5%, а со 2 февраля на 25% подорожал проезд в городском пассажирском транспорте.

«Такое существенное повышение без весомых причин вызывало возмущение ужгородцев – в облгосадминистрацию поступил целый ряд обращений от недовольных горожан. Поэтому областная власть считает целесообразным проверить законность принятия указанных решений», — говорится в письме председателя Закарпатской ОГА.