Зинченко думает, что Киевсовет и космос - вещи совместимые

Председатель фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО планирует совмещать депутатские полномочия с работой на должности председателя Национального космического агентства Украины.

Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в УНИАН.

А.ЗИНЧЕНКО напомнил, что такое совмещение не запрещено законом.

Он отметил, что главным местом его работы на сегодня является НКАУ. “Вы до позднего вечера можете найти меня в помещении Национального космического агентства”, – сказал А.ЗИНЧЕНКО.

Вместе с тем он заявил, что обратится к своим коллегам по фракции БЮТ в Киевсовете с просьбой “взять на себя большинство функциональных обязанностей председателя фракции”.

Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли он оставить должность лидера фракции БЮТ, А.ЗИНЧЕНКО сказал, что сейчас рано об этом говорить, и такое решение будут принимать депутаты фракции.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции заместитель председателя фракции БЮТ в Киевсовете Юрий ДМИТРУК отметил, что его коллеги настроены на то, чтобы А.ЗИНЧЕНКО продолжал занимать должность председателя фракции, а они будут ему помогать.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Кабинет министров назначил А.ЗИНЧЕНКО председателем НКАУ.