В МИД рассказали, какое поручение на самом деле давали послам

Министерство иностранных дел Украины в поручении украинским послам информировать внешнеполитические ведомства стран пребывания о решении СНБО не давало никакой оценки высказываниям премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на заседании Совета национальной безопасности и обороны 10 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, отвечая на вопрос журналистов относительно поручения министерства украинским послам известить внешнеполитические ведомства стран пребывания о том, что премьер на заседании СНБО говорила неправду.

«Речь не шла ни о каких оценках, речь не шла абсолютно о другом тексте, или контексте, кроме информирования о том, что Украина гарантирует бесперебойный транзит российского газа в европейские страны», - сказал В.КИРИЛИЧ.

Он отметил, что циркуляр был направлен МИД заграничным дипломатическим учреждениям Украины во исполнение поручений членов Совета национальной безопасности и обороны.

«Содержание этого циркуляра, как и его дополнения, составили материалы брифинга первого заместителя секретаря СНБО Степана ГАВРИША по итогам заседания СНБО 10 февраля», - сказал В.КИРИЛИЧ.

По словам В.КИРИЛИЧА, МИД Украины направляло этот циркуляр с целью проинформировать другие страны о том, что решение СНБО ни в коем случае не подвергает сомнению украинско-российские газовые соглашения, а также еще раз заверить, что Украина гарантирует бесперебойный транзит российского газа в европейские страны.

Как сообщал УНИАН, еженедельник “Зеркало недели” в № 5 (733) от 14-20 февраля писал, что МИД Украины направило дипломатическим миссиям Украины 10 февраля сразу после заседания СНБО, на котором обсуждался вопрос газовых контрактов между Украиной и Россией, циркуляр за номером 101/30-078-34, подписанный министром иностранных дел Владимиром ОГРЫЗКО.

В дополнении к циркуляру подавались материалы с брифинга С.ГАВРИША, в соответствии с которыми премьер-министр, делая заявления для прессы относительно хода заседания СНБО, нарушила закон, рассказывая о конфиденциальной информации.

«Содержание этих заявлений (премьер-министра – УНИАН) не отвечает ни цели заседания, ни ходу дискуссии, ни содержанию документов. Такими являются заявления премьер-министра о том, что: СНБО якобы рассматривает возможность возвращения компании «РосУкрЭнерго» на украинский газовый рынок; намеревается обязать правительство денонсировать новые газовые соглашения с Россией; «СНБО является прикрытием для коррупционных сделок в энергетической сфере”, - цитируются в дополнении к циркуляру слова С.ГАВРИША.

Такие заявления премьера названы враньем, а подписанные соглашения о поставках газа с Россией – такими, что привели к достижению максимальной степени угрозы энергетической безопасности Украины, отмечает издание.

«Премьер-министр действовала недобросовестно и неадекватно ситуации, которая имела место на заседании СНБО, и предоставила информацию, которая является обманом и не соответствует действительности», - заявил С.ГАВРИШ, сообщает “Зеркало недели”.