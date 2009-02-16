Ющенко-Тимошенко: не дадите взяток - партнеры к вам жопой повернутся!

То, что произошло во вторник за закрытыми дверями СНБО, участники собрания пересказывают, краснея – кто от сарказма, кто от возмущения, кто от стыда. Такого Совет национальной безопасности и обороны еще не видел. Произошло выяснение отношений – однако разговор велся на уровне Житного рынка, пишет Украинская правда.

Диалог, которого требовала страна, свелся к взаимному унижению президента и премьера. Свой спич Виктор Ющенко построил на обвинениях, не желая становиться на место главы правительства и понять положение, в котором она оказалась. Свои объяснения Юлия Тимошенко свела к набору штампов, даже не пытаясь профессионально объяснить, чем она руководствовалась, заключая газовые соглашения.

Президент не хотел видеть ее аргументов, премьер не готова была говорить правду... Потому конфликт на СНБОУ был запрограммирован.

Кроме фразы Президента о “вонючем газе”, которая уже широко разошлась в украинских СМИ, прозвучали и такие: “Подписанное вами соглашение – это капитуляция. Вы – бездари! Продули, ребята! Игорь, на каких островах ты будешь жить в 2009 году?”, - в общении с заместителем председателя Нефтегаза Диденко глава государства сорвался на “ты”. И это была не самая высокая точка накала страстей

“Юлия Владимировна, я вам пока слова не даю. Вы же леди, вы же должны нести стабильность, придерживаться дисциплины, - спокойно начал Ющенко в ответ на очередные обвинения Тимошенко, но опять сорвался. – Вы играете шоу, сходите еще раз к прессе! Если бы вы не были женщиной, мне было бы легче с вами говорить. У вас дар к воровству, пусть меня Бог простит!...”

Премьер в долгу не осталась: “Вы довели Украину до дефолта в 1997 году!” “Юлия Владимировна, вы регулярно крали тот газ, а теперь поучаете, как избавиться от коррупционеров?!” – вспыхнул в свою очередь Ющенко, и поехало...

– Вы на коррупции построили отношения в парламенте! У вас все держится на взятках! – бросал Ющенко обвинения в лицо Тимошенко. – И если не заплатите своим партнерам в Верховной Раде, если они не купят себе очередной "Лексус", то они к вам, простите, жопой повернутся!

– Идите в суд, Виктор Андреевич! – ответила Тимошенко. – Ваша прокуратура, ваше СБУ – если есть нарушение закона – открывайте уголовное дело!

– В какой суд, Юлия Владимировна? – удивился Ющенко. – В ваш суд? В суд, который вы контролируете? Сегодня вы идете по трупам ради своей цели!..