Порошенко одним из первых поздравил Макрона с победой - Le Monde

В перечне глав государств, которые, согласно изданию, первыми приветствовали Макрона, указан Президент Украины Петр Порошенко, который поздравил «бывшего министра экономики в Твиттере, опубликовав сообщение на французском языке, расценив его (Эммануэля Макрона) победу, как «солидный кредит доверия французского народа Единой Европы». Он отметил, что рассчитывает на «амбициозное сотрудничество с Францией и усиление «Нормандского формата», дипломатической группы, в которую входят Париж, Берлин, Киев и Москва с целью положить конец противостоянию на востоке Украины».

Читайте такжеПутин одним из последних поздравил Макрона с победой на выборах во Франции

В публикации сообщается, что среди глав государств, которые также одними из первых поздравили Эммануэля Макрона – президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, китайский лидер Си Цзиньпинь, премьер-министр Израиля Бенджамын Нетаньяху и король Марокко Мохамед VI.

При этом привлекается внимание к тому, что «единственным диссонирующим элементом» среди дружеских приветствий было высказывание председателя комиссии по информационной политике Совета Федерации России Пушкова, который отметил, «что разочарование придет очень быстро к избирателям Эммануэля Макрона, который унаследовал «разделенную страну".