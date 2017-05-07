Порошенко пригласил новоизбранного президента Франции Макрона в Украину

Президент Украины Петр Порошенко направил письмо Эммануэлю Макрону, в котором поздравил его с избранием Президентом Французской Республики и пригласил посетить Украину с визитом в удобное время, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«В Украине вдохновенно наблюдали за Вашей блестящей кампанией», - отметил глава государства.

«Выбор французского народа - это яркое свидетельство победы программы прогрессивной Европы свободы над альтернативной Европой национализма», - говорится в поздравлении главы Украинского государства в адрес новоизбранного президента Франции.

Президент заверил французского лидера, что на этом пути Украина всегда будет надежным партнером Франции.

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Порошенко выразил отдельную благодарность Эммануэлю Макрону за его личную бескомпромиссную поддержку Украины в условиях продолжающейся российской агрессии. «Ваша позиция во время избирательной кампании дает уверенность, что с Вашей победой Украина получила надежного союзника и в Нормандском формате, и в ее усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», - отмечено в письме.

Глава государства также выразил надежду на эффективное содействие со стороны Франции в реализации европейских стремлений Украины.

Порошенко пригласил новоизбранного Президента Франции посетить с визитом Украину в удобное время.

Как сообщал УНИАН, по данным экзит-полов, независимый кандидат и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон получил 65,1% поддержки граждан.