Янукович говорит, что в ПР не раскол, а эмоции: все живые люди

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что в возглавляемой им политической силе раскола нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам, комментируя противостояние в партии.

Он отметил, что есть разногласия во взглядах, которые “всегда были”. Он добавил, что и человеческий есть фактор, есть эмоции человеческие, все живые люди, и поэтому возникают эмоции как в любой семье, в любом коллективе, и в любой партии». «Мы такие же люди, как и все, живые люди», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «никакого раскола нет, я считаю, что мы преодолеем те, я сказал бы так, неприятные разговоры, которые возникли сейчас».

Он добавил, что не «будет никаких проблем в партии, мы не дадим сегодня повода никому сомневаться в том, что все возможно, у нас такого (раскола – УНИАН) не будет».

Как сообщалось, в Партии регионов произошел конфликт, в частности, из-за готовности некоторых членов партии войти в состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Народный депутат Сергей ЛЁВОЧКИН заявлял, что некоторые его однопартийцы пытаются «сдать» партию БЮТ. В свою очередь С.ЛЁВОЧКИНУ и депутату Ю.БОЙКО пригрозили исключением из партии.

Народный депутат Нестор ШУФРИЧ (Партия регионов) считает, что его коллега С.ЛЁВОЧКИН провоцирует раскол в партии регионов.